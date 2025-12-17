Social media
Wednesday, 17.12.2025
Bryson Luff
Christie and Hood Castlereagh League Round 9: Great crowds lap up Castlereagh action!

Kangaroos and Jets set to clash in an opening round blockbuster

Roos roll on whilst Swans surprise

Swannettes reign as 2025 Castlereagh League comp gets underway

Footy’s back: Baradine hosts Castlereagh League kick-off