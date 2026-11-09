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Monday, 9.11.2026
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Opinion
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Sport
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Sarah Spina-Matthews
Journalist, AAP
Regional
Biggest gun buyback in decades starts despite criticism